Сцена / Новости

Артист из Петербурга пополнил труппу Псковского театра драмы

Молодой актер из Санкт-Петербурга, ученик Владимира Рецептера Иван Шарый пополнил труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в новом творческом сезоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Иван Шарый – выпускник Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), ученик народного артиста России, лауреата государственной премии, актера, режиссера, писателя, пушкиниста Владимира Рецептера.

С 2016 по 2020 годы Иван Шарый состоял в труппе театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера», где играл в спектаклях по русской и зарубежной классике – «Горе от ума», «Ревизор», «Барышня-крестьянка», «Маскарад», «Укрощение строптивой» и других постановках. Как артист сотрудничал с Электротеатром «Станиславский» в Москве, Большим театром кукол, театром «Цехъ», Pop-up театром, Эрмитажным театром, «Театральным проектом 27» в Санкт-Петербурге, Свердловским академическим театром драмы. Выступает участником и одним из основателей творческого объединения «Овраг-ансамбль» режиссера Александра Карпушина.

В сентябре Иван Шарый будет задействован в спектаклях Псковского театра драмы «Влюбленные», «Лягушки», «Пигмалион» и «Зойкина квартира».

Напомним, новый театральный сезон Псковская драма откроет 27 августа спектаклем Дмитрия Месхиева «Мой не мой». Ознакомиться с репертуаром можно на официальном сайте театра.