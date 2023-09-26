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АвтоМир / Автомобили

Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей

18.12.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль в регионе стоимостью 1 млн рублей в кредит составляет 8,6%, Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль в регионе стоимостью 2,6 млн рублей в кредит - 1,5%. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 1 место – Ненецкий автономный округ;
  • 10 место – Санкт-Петербург;
  • 11 место – Мурманская область;
  • 14 место – Республика Коми;
  • 17 место – Архангельская область;
  • 21 место – Ленинградская область;
  • 29 место – Республика Карелия;
  • 35 место – Вологодская область;
  • 42 место – Новгородская область;
  • 48 место – Калининградская область. 

Как отмечают эксперты, в 2023 году российский рынок автомобилей после провального 2022-го заметно ожил. Уже во второй половине прошлого года начал наблюдаться процесс адаптации к новым условиям. Это привело к достаточно резкому росту продаж отечественных марок и китайских брендов.

По итогам января-ноября 2023 года в России было продано новых машин в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. А в последние месяцы темпы роста превышали 100% относительно осенних месяцев 2022 года. В части автокредитования, по данным Центробанка РФ, также видны разительные отличия. Если в 2022 году портфель кредитов на покупку автомобилей по итогам первых 10 месяцев снижался, то в текущем году он вырос на треть, до 1,6 триллиона рублей (за январь-октябрь прирост на 396 миллиардов рублей).

Источник: Псковская Лента Новостей
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