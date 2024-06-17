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Автофестиваль Pskov Racing Team пройдет на горе Соколиха 31 августа

Ежегодный автофестиваль Pskov Racing Team пройдет на горе Соколиха в Псковском районе завтра, 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: группа Pskov Racing Team «ВКонтакте»

Гостей с 13.00 ждут автовыставка и автозвук. Демонстрация стартует в 14:30.

Гонщики будут демонстрировать мощность и силу своих автомобилей. Мероприятие проводится в рамках автомногоборья, проводимого Федерацией автоспорта Псковской области.

Организаторы мероприятия отмечают, что специальных парковочных мест на площадке не предусмотрено, и призывают заранее прибыть на фестиваль.

«Мы проводим гонки ежегодно уже 15 лет. В этом году все будет особенно хорошо, потому что к нам приезжает питерский клуб "Фрирэй", который помогает все провести на высшем уровне. Гонщики не просто займут определенное место, а еще получат подробную информацию – сколько их машина взяла на разгон, какое время реакции и так далее», – отметила организатор Екатерина Пинчук.

Организаторами выступают Федерация автоспорта Псковской области и клуб Pskov Racing Team.