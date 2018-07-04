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«День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове

«День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Автокада Рус», впервые в Пскове открыт специализированный гипермаркет автозапчастей для коммерческого транспорта под брендом «Автокада».

На Ваулиногорском шоссе работает официальное представительство международной компании AUTO KADA с европейским уровнем известности, занимающейся продажей запасных частей и оборудования для грузовых машин и прицепов.

Начало презентации - 11 апреля в 15.00. Гостям будут представлены гипермаркет современного уровня, а также широкие возможности ремонтной зоны полного цикла работ.

«АВТОКАДА» - первый гипермаркет для грузовиков в Пскове. В продаже запчасти для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, спецтехники.

В гипермаркете представлен широкий выбор запасных частей для европейских моделей от ведущих мировых производителей. Огромный ассортимент деталей есть в наличии.

Действуют специальные цены для оптовых покупателей и крупных транспортных компаний.

Псков, Ваулиногорское шоссе, 14

Телефон 79-70-90

Официальный сайт http://autokada-rus.ru/