«День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове

«День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Автокада Рус», впервые в Пскове открыт специализированный гипермаркет автозапчастей для коммерческого транспорта под брендом «Автокада».
На Ваулиногорском шоссе работает официальное представительство международной компании AUTO KADA с европейским уровнем известности, занимающейся продажей запасных частей и оборудования для грузовых машин и прицепов.
Начало презентации - 11 апреля в 15.00. Гостям будут представлены гипермаркет современного уровня, а также широкие возможности ремонтной зоны полного цикла работ.
«АВТОКАДА» - первый гипермаркет для грузовиков в Пскове. В продаже запчасти для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, спецтехники.
В гипермаркете представлен широкий выбор запасных частей для европейских моделей от ведущих мировых производителей. Огромный ассортимент деталей есть в наличии.
Псков, Ваулиногорское шоссе, 14
Телефон 79-70-90
Официальный сайт http://autokada-rus.ru/