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К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза

К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие целевые показатели в ходе бюджетного послания в рамках сессии Псковского областного Собрания озвучил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет направлено порядка 2 млрд рублей.

«Цели у него довольно амбициозные, но при выделяемом финансировании и соответствующем контроле вполне реализуемые: в полтора раза увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, а также в два раза сократить смертность в ДТП на местных дорогах», - сказал глава региона.

Также Михаил Ведерников заявил о создании в 2019 году единого центра для анализа и проверки всех проведенных дорожных работ и качества используемых материалов.