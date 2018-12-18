Общество

Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рекомендовал принять областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов во втором чтении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение большинством голосов принято на заседании комитета 24 декабря.

Председатель комитета Борис Полозов напомнил, что на прошлой сессии главный финансовый документ региона был принят в первом чтении, утверждены основные параметры бюджета, сформирована согласительная комиссия. В ходе 5 заседаний комиссии были рассмотрены наказы избирателей, 74 предложения, 12 поправок, замечания прокуратуры, Счетной палаты, правового управления регионального парламента. Депутат озвучил самые значимые согласованные поправки и предложения.

Заместитель руководителя главного финансового управления региона Людмила Павлова озвучила просьбу вернуться к первому чтению бюджета в связи с изменением основных параметров. Она пояснила, что изменения связаны с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета. Финансист рассказала, как-то статьи доходов и расходов пополнятся за счет безвозмездных поступлений. Значительная часть средств будет направлена на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, ЖКХ, экономику.

Людмила Павлова подчеркнула, что поступление в регион значительных средств влечет за собой дополнительную ответственность всех органов исполнительной власти.

За отклоненные и несогласованные поправки, предложенные депутатом Львом Шлосбергом («Яблоко») парламентарии проголосовали отдельно. Все 12 поправок рекомендовано отклонить. Основная причина - отсутствие источников финансирования в необходимом объеме.

В итоге парламентарии одобрили возращение к первому чтению, а также рекомендовали принять областной бюджет в двух чтениях с учетом согласованных поправок.