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Политика

В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджета

25.12.2018 12:26|ПсковКомментариев: 3

В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджетных средств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе сессии Псковского областного Собрания 25 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Не думаю, что открою тайну, но в Псковской области зачастую крайне неэффективно расходовались средства. Учитывая их дефицит, это очень серьезная проблема», - сказал он.

По словам губернатора, со следующего года будет внедряться многоуровневая система контроля, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти.

«Этот процесс мы начали с себя. Как вы знаете, в администрации области прошли и структурные, и кадровые изменения, которые были призваны структурировать работу и заточить наши инструменты под исполнение майского указа президента №204», - пояснил Михаил Ведерников.

«Теперь каждый руководитель комитетов и управлений представляет свой план работы и целевые показатели на год. Таким образом, мы внедряем проектный подход - и недостижение заявленных результатов без объективных причин будет иметь соответствующие последствия. Аналогично мы поступим и в других сферах», - отметил он.  

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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