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Подрядчик согласился на гарантийный ремонт псковской улицы Набат

В Пскове подрядчик согласился на гарантийный ремонт улицы Набат. Об этом со встречи главы администрации Пскова Александра Братчикова с подрядчиком «Спецдор 60», который ремонтировал эту улицу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По этой улице, как и по остальным, которые сегодня посмотрели, в марте необходимо провести аварийные работы, а в апреле - уже начинать смотреть, что можно сделать в рамках капитального гарантийного ремонта. Вы согласны на проведения гарантийных работ?» - спросил Александр Братчиков у подрядчика.

«Да, я не отказываюсь», - уверил подрядчик.

Глава администрации города отметил, что, если бы подрядчик не согласился, то попал бы в реестр недобросовестных и не смог бы заниматься муниципальными и государственными контрактами.

Напомним, Александр Братчиков 28 февраля провел ряд встреч с 3-я крупными псковскими подрядчиками, ремонтирующими псковские дороги. На этих встречах глава администрации Пскова оговорил с подрядчиками время начала аварийного и гарантийного ремонтов.