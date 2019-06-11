В Пскове на Дамбе не работает светофор

В стругокрасненской деревне Новая Жизнь в результате ДТП пострадали люди

Автобус для перевозки детей попал в ДТП в Пскове. ФОТО

Две дороги в Псковской области отремонтируют в рамках «Приграничного сотрудничества»

Глава транспортного комитета прокомментировал повышение платы за проезд в городских автобусах Пскова