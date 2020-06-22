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«Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной

«Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, комиссия по безопасности дорожного движения 22 июня рассмотрела обращение по вопросу установки светофорного объекта на улице Шоссейной в районе выезда с ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала, что переходом возле автобусной остановки на улице Шоссейной пользуется большое количество псковичей – это работники предприятия и посетители магазина на первом этаже здания псковского хлебокомбината.

«Псковский хлебокомбинат» планирует установку светофора за свой счет. Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов предложил директору предприятия Виктору Почернину «взять на себя щедрость» организовать и пути движения – тротуары.

Обсуждалось и предназначение светофора, кому он нужнее - пешеходам или автомобилистам. Активист движения «Убитые дороги», работник «Псковпассажиравтотранса» Всеволод Степанов сказал, что неудобство выезда с прилегающей территории - это не повод ставить светофор. «С автобусного парка тоже неудобно выезжать», - заявил он.

Поступило предложение демонтировать лежачие полицейские – в случае установки светофора они не нужны. Представитель УГХ Евгений Зинкевич считает, что светофор должен быть вызывным.

По итогам обсуждения решено установить светофор и убрать искусственные неровности. Управлению городского хозяйства и ГИБДД поручили проработать детали.