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Четыре новых светофора установят в Пскове до конца года

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Администрация Пскова заказала строительство четырех новых светофоров. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукцион проведут 8 октября.

Места установки:

нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улицы Чудской с улицей Алмазной

улица Советской Армии, дом №64

нерегулируемый пешеходный переход Октябрьский проспект, дом №14

нерегулируемый пешеходный переход улица Ипподромная, дом №127

Все 4 светофора будут оборудованы вызывными устройствами и секциями ограждения. В задании приводится количество секций:

Чудская - Алмазная (87 штук)

Советской Армии, дом №64 (36 штук)

Октябрьский проспект, дом №14 (50 штук)

Ипподромная, дом №127 (36 штук)

Срок завершения работ - до 15 декабря 2020 года.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов составит:

- гарантия на выполненные работы – не менее 3 года;

- контроллер дорожный – не менее 3 года;

- дорожные знаки – не менее 3 года;

- пешеходное ограждение – не менее 3 года;

- опора антивандальная – не менее 5 лет.