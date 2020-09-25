Четыре новых светофора установят в Пскове до конца года

Администрация Пскова заказала строительство четырех новых светофоров. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукцион проведут 8 октября.
Места установки:
Все 4 светофора будут оборудованы вызывными устройствами и секциями ограждения. В задании приводится количество секций:
Срок завершения работ - до 15 декабря 2020 года.
Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов составит:
- гарантия на выполненные работы – не менее 3 года;
- контроллер дорожный – не менее 3 года;
- дорожные знаки – не менее 3 года;
- пешеходное ограждение – не менее 3 года;
- опора антивандальная – не менее 5 лет.