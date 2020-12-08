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АвтоМир / Дороги

Светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной перенастроят под кнопку вызова

11.12.2020 17:33|ПсковКомментариев: 0

Новый светофор на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове только временно работает с постоянным включением разрешающего сигнала для пешеходов. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, в соответствии с заданием подрядчик должен настроить светофор и перевести его в вызывной режим.

Разрешающий сигнал светофора будет включаться только при нажатии кнопки, но не сразу. Больше всего светофор будет востребован в утренние и обеденные часы.

10 декабря по время объезда проблемных дорожных объектов» заместителем главы администрации Пскова Еленой Жгут, заместитель генерального директора по дорожной части ООО «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьев сообщил, что сейчас ведутся работы по подключению светофора на перекрестке Фабрициуса - Гражданского.

После этого будет настроен светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной, а также включен новый пешеходный светофор у дома №4 по Индустриальной.

Работы на данном перекрестке по контракту должны быть закончены 28 ноября. Подрядчику выставят штрафные санкции за задержку.

Теги: #светофор #Реконструкция перекрестка Инженерной - Индустриальной
Источник: Псковская Лента Новостей
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