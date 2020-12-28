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В Острове перегородили въезд на цепные мосты

Перед въездами на два подвесных моста в городе Остров появились бетонные блоки.

«Это временная мера, в дальнейшем администрация района планирует заменить блоки на автоматические барьеры», - сообщает официальный telegram-канал Псковской области.

Накануне в городе разгорелся большой скандал из-за проезда по объекту культурного наследия женщины 1991 года рождения на автомобиле. Свое «путешествие» она сняла на мобильный телефон и выложила в сеть, чем вызвала негодование горожан. Мосты открылись после многомиллионной реконструкции в начале декабря прошлого года, на конструкциях появилась подсветка. Они являются единственными сохранившимися в России цепными подвесными транспортными мостами XIX века.

Мосты являются пешеходными, такое решение было принято много лет назад для сохранности памятника. Девушку, совершившую по ним поездку, оперативно отыскали и оштрафовали.

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Как ранее заявляли в областном комитете по охране объектов культурного наследия, исключение по проезду могут быть сделаны только для машин с усопшими, направляющихся к храму Святителя Николая, и для обслуживающей мосты техники.