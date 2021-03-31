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В Пскове устраняют неисправности в работе светофора на Юбилейной

В Пскове устраняют неисправности в работе светофора на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин, светофорный объект пострадал после наезда автомобиля.

Питание было перемонтировано по временной схеме, без опоры. Сейчас опора установлена, сегодня в течение дня будет произведен перемонтаж. Работы планируется закончить к вечеру.

Ранее сообщалось, что отдельные стойки светофора не работали. Очевидцы присылали в редакцию Псковской Ленты Новостей фото светофора, на котором одновременно горят зеленый и красный сигналы.

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Добавим, дорожный отдел ГИБДД УМВД России по городу Пскову информировал о данных неисправностях управление городского хозяйства и подрядчика - ООО «Комсервис».