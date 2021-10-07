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Порховичи переживают из-за отключенного светофора на центральном перекрестке

Порховичи уже продолжительное время переживают, почему не работает светофор на центральном перекрестке города у кинотеатра. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

«Перекресток непростой, пешеходам стало неудобно переходить улицы, а некоторые «спешащие» водители создают опасные ситуация. Когда уже светофор снова заработает?» - спрашивает порховичка Марина Кибирёва.

Как сообщил газете глава городского поселения «Порхов» Василий Федулов, около 15 лет данный светофорный объект был на балансе города. В связи с тем, что содержание устаревшего светофора и планируемая замена его на современный объект требует больших финансовых затрат, в начале 2021 года он был передан на областной баланс и относится теперь к дороге регионального значения «Порхов-Дно».

Текущим ремонтом светофора в данное время занимается ГБУ ПО «Псковавтодор». «Сейчас нами получен ответ, что после поломки в рамках контракта по обслуживанию светофорных объектов заказан и будет установлен новый контроллер управления взамен старого, вышедшего из строя. Как видно, процесс ремонта небыстрый», - сообщил глава городского поселения.

На следующий год будет составлен проект и заложены средства на замену этого светофора на новый объект с дополнительными секциями для пешеходов, как на улице Пушкина. Этим также будет заниматься «Псковавтодор». До установки нового светофора старая конструкция будет поддерживаться в рабочем состоянии.