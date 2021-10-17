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АвтоМир / Дороги

Начальник ГИБДД Пскова не видит целесообразности в одностороннем движении на Звездной

20.10.2021 14:00|ПсковКомментариев: 3

Начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт не видит целесообразности в организации одностороннего движения на улице Звездной. Об этом он сообщил 20 октября на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос об отношении к идее о введении на постоянной основе одностороннего движения на участке улицы Звездной от улицы Новоселов до улицы Труда, Владимир Папорт сказал, что не поддерживает эту идею. По его мнению, такое решение увеличит поток транспорта по соседним дворовым территориям.

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Напомним, в Пскове завершается ремонт улиц Звездной и Новоселов. На время работ было введено одностороннее движение на участке улицы Звездной с разрешенным направлением движения от улицы Новоселов к улице Труда, в том числе по данному участку проходят маршруты общественного транспорта.

Представители администрации Пскова озвучивали возможность введения режима одностороннего движения на Звездной на постоянной основе. И. п. главы администрации города Борис Елкин проводил опрос в своем инстаграм-аккаунте на тему введения одностороннего движения. Голоса сторонников и противников разделились поровну. В группе «Убитые дороги» Пскова 71% из 530 опрошенных высказался за двухстороннее движение.

Окончательное решение может быть принято в ходе обсуждения вопроса комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Пскова.

Теги: #ГИБДД #улица Звездная #одностороннее движение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
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