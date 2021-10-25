Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, первое место заняло ООО «Комсервис» с предложением 4 млн 255 тыс. 029,14 руб., второе - ООО «Спецтехсервис».
Ранее сообщалось, что администрация Пскова заказала устройство светофорных объектов. Начальная цена контракта составляла 4 млн 276 тыс. 411 рублей.
Места установки:
- проспект Энтузиастов - Сиреневый бульвар;
- Октябрьский проспект - улица Свердлова;
Срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 20 декабря.
Добавим, установка светофора на Октябрьском проспекте – один из шагов по возвращению пешеходного перехода у дома №32.