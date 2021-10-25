Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове

Почти 50 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

В Пскове «Додж» оказался на тротуаре после столкновения с «Крайслером». ФОТО

Виновник тройного ДТП на улице Ипподромной в Пскове получил штраф

Почти 50% работающих псковичей не смогут накопить на новый автомобиль за 10 лет