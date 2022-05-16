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Псков превратился в город вечного дорожного ремонта, считают респонденты ПЛН

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (56,79%) считают, что Псков превратился в город вечного дорожного ремонта. Это следует из опроса, в котором приняли участие 368 человек.

31,25% участников опроса назвали ужасными темпы и качество ремонта дорог в областном центре. 7,34% респондентов в целом все устраивает, но, по их замечанию, нужно прекратить укладывать асфальт в плохую погоду.

Лишь 2,45% опрошенных считают, что дороги в Пскове ремонтируют быстро и качественно.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Где вы планируете провести отпуск летом?».