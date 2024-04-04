АвтоМир / Дороги

Участок улицы Юбилейной и половину моста Александра Невского в Пскове закроют для движения автомобилей

Правая нечетная сторона улицы Юбилейной от улицы Коммунальной до моста Александра Невского, а также правая половина моста до улицы Алмазной будет закрыта для транспорта с 8 по 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На закрытом участке улицы будет проводиться срезка асфальтобетонного покрытия и укладка асфальтобетона в рамках 2-го этапа ремонта улицы Юбилейной.

Схема предоставлена администрацией Пскова

Движение транспорта будет организовано по левой стороне моста и улицы Юбилейной, согласно утвержденной схеме. По окончании работ подрядная организация перейдет на другую сторону дороги. «Внимательно следите за дорожными знаками и будьте осторожны», - добавили в администрации.