АвтоМир / Общественный транспорт

Новый тариф «Больше пространства» появится в «Ласточке» Петербург - Псков

С 1 июля ОАО «РЖД» вводит новый тарифный план «Больше пространства» для проезда одного пассажира на двух смежных местах, сообщает пресс-служба компании.

Тариф доступен при оформлении билетов на поезда «Сапсан» и «Ласточка» формирования дирекции скоростного сообщения, курсирующих на маршрутах Санкт-Петербург - Москва, Москва - Иваново, Санкт-Петербург - Псков, Санкт-Петербург - Сортавала, Санкт-Петербург - Бологое и ряде других, а также в ретропоезд «Рускеальский экспресс» и беспересадочные вагоны Москва - Рускеала.

Тариф «Больше пространства» позволяет одному пассажиру (без ограничения по возрасту) оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго кресла на 50%. Тариф не распространяет свое действие на ряд классов обслуживания в поездах «Сапсан» (купе-переговорная, первый класс, вагон-бистро), а также на ВИП-купе в рестропоезде «Рускеальский экспресс».

Оформить проездные документы с использованием специального тарифа можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В поездах Дирекции скоростного сообщения действуют и другие общедоступные тарифные планы. Тариф «туда-обратно» позволяет снизить стоимость на обратный билет в размере 20%, тарифы Junior (доступен для пассажиров в возрасте от 10 до 21) и Senior (для пассажиров в возрасте от 60 лет) снижают стоимость билета на 30%, по тарифу «Детский» путешественники в возрасте до 10 лет могут проехать со снижением стоимости билета до 70%.