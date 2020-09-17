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Схема движения автобусов изменится в Пскове в связи с закрытием Троицкого моста

В Пскове для проведения дорожных работ на два дня, 10 и 11 октября, закрывается движение автотранспорта по Троицкому (Советскому) мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской. В связи с этим меняется схема движения общественного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству со ссылкой на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»,

Автобусы маршрута №1 следуют от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №11 будут курсировать от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева и далее на архив по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №25 поедут с улицы Ипподромной по улицам Леона Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №30 следуют по улице Труда на улицы Леона Поземского, Чудскую, мост Александра Невского, по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, улице Рокоссовского (конечная), от Рокоссовского по Коммунальной с поворотом на мост Александра Невского и далее по маршруту со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№118, 114, 121, 124, 124А, 138 отправятся через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; (с обязательной остановкой на улице Коммунальной).

Автобусы маршрута №136, 137 от Текстильной поедут по улицам Звездной, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется);

Автобусы маршрутов №№119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной следуют через улицу Звездную по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» и «Детский парк» отменяются);

Автобусы маршрутов №№113, 127, 142, 166 с остановки «улица Рокоссовского» направятся через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «улица Коммунальная») далее по улице Ижорского Батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту;

Автобусы маршрутов №№109, 213, 214 от автовокзала следуют по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута №122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 отправятся с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (остановка «12 школа» отменяется);

Маршрут № 22 закрыт.