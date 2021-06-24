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АвтоМир / Общественный транспорт

В России предложили перевести на газ половину общественного транспорта

09.07.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Губернаторам могут рекомендовать перевести на газ не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта. Об этом свидетельствует текст проекта протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ.

В документе дана рекомендация властям регионов «принять меры по переходу на использование жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общей доле не менее 50%», пишет газета «Известия».

По данным Минэка, представленным в проекте протокола, использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 км пробега.

«Один кубометр КПГ стоит около 18 рублей против 46 рублей за литр дизеля, переход на газ значительно понизит траты на топливо в регионах. Также станет чище воздух, «черный выхлоп» уйдет в прошлое», — заявил исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

Однако он предупредил, что масштабное переоборудование транспорта потребует не менее 2,5 млрд рублей финансовых вливаний в каждый субъект РФ.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что перевод транспорта и коммунальной техники на газ обойдется дороже. По ее словам, программа замены старого бензинового транспорта на метановый в одной только Москве обойдется в 58,1 млрд рублей, а в остальных субъектах страны переоборудование транспорта обойдется в среднем в 4–6 млрд рублей на каждый регион.

Теги: #общественный транспорт #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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