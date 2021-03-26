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Псковичей призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по региону.

«‎Многие родители ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Однако, при столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 километров в час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. По этой же причине нельзя пристегиваться одним ремнем с ребенком – при столкновении вы просто раздавите его своим весом», - пояснили в управлении.

Жителям региона напоминают, что ребенок-пассажир – самый беззащитный участник дорожного движения. «‎У него нет возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге. Он целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Как ни парадоксально, но именно родители, пренебрегающие элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся виновниками подобных трагедий».

Госавтоинспекция в очередной раз информирует автолюбителей о том, что перевозить детей в возрасте до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла, соответствующего весу и росту ребенка. Если же юному пассажиру не исполнилось 7-ми лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают родителей быть ответственными и перевозить ребенка в автокресле, так как главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка.

«‎И помните: транспортный мир начинается не на проезжей части, а за порогом вашего собственного дома! Ребенок учится "законам дороги", берет пример с вас, родителей и других взрослых. Так пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей!» - заключили в ведомстве.