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Пять человек погибли в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

1794 правонарушения пресекли автоинспекторы на дорогах Псковской области с 13 по 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГИБДД УМВД России.

В частности, сотрудники ведомства остановили 34 пьяных водителя, трое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За указанный период на территории области зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых погибли пять человек, еще 15 получили травмы.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.