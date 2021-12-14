←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что русскому хорошо то китайцу...
Как не запустить автомобиль
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
ещё Официально 14.12.2021 13:220 МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца 20.12.2021 10:170 Пять человек погибли в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 19.12.2021 15:430 Избегать длительной парковки в безлюдных местах советуют псковичам 19.12.2021 11:020 Из-за затопления серверных помещений произошел сбой в работе систем ГИБДД 18.12.2021 17:450 Псковичи, не получившие сегодня услуги Госавтоинспекции, смогут сделать это завтра 18.12.2021 13:340 Псковичей предупредили о приостановке оказания услуг Госавтоинспекции
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Пять человек погибли в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

20.12.2021 10:17|ПсковКомментариев: 0

1794 правонарушения пресекли автоинспекторы на дорогах Псковской области с 13 по 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГИБДД УМВД России.

В частности, сотрудники ведомства остановили 34 пьяных водителя, трое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За указанный период на территории области зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых погибли пять человек, еще 15 получили травмы.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.

Теги: #ДТП #ГИБДД #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.12.2021, 10:541 Псковская область заняла 71 место в России по доступности бензина для населения 20.12.2021, 10:170 Пять человек погибли в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 20.12.2021, 00:150 Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе 19.12.2021, 20:150 За вождение без прав и ДТП с пострадавшим пскович проведет в колонии 4 года
19.12.2021, 15:430 Избегать длительной парковки в безлюдных местах советуют псковичам 19.12.2021, 14:330 В ДТП под Гдовом погибли две жительницы Санкт-Петербурга 19.12.2021, 13:380 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 19.12.2021, 12:350 «Рено» съехал в реку в Гдовском районе, погибли две женщины
19.12.2021, 11:020 Из-за затопления серверных помещений произошел сбой в работе систем ГИБДД 18.12.2021, 23:420 Лежавший на дороге пьяный мужчина попал под машину в Псковской области 18.12.2021, 17:450 Псковичи, не получившие сегодня услуги Госавтоинспекции, смогут сделать это завтра 18.12.2021, 15:1620 В Пскове определено место размещения временного моста через Великую
18.12.2021, 13:340 Псковичей предупредили о приостановке оказания услуг Госавтоинспекции 18.12.2021, 13:030 На улице Коммунальной заработал новый светофор 18.12.2021, 12:440 Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя 18.12.2021, 09:420 Пьяный водитель-рецидивист задержан в Псковской области
18.12.2021, 09:020 Грузовики столкнулись минувшей ночью в Псковской области 17.12.2021, 19:140 Пенсионера сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках 17.12.2021, 18:050 Более 350 ДТП произошло в Псковской области в декабре 17.12.2021, 15:190 Автомобиль сгорел после ДТП в Новосокольническом районе
17.12.2021, 14:030 Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 11:311 В России запустят приложение для жалоб на нарушителей ПДД с фиксацией по фото и видео 17.12.2021, 10:260 «Волга» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Труда - Текстильная в Пскове 17.12.2021, 10:240 В ряде городов Псковской области изменится стоимость проезда в автобусах
17.12.2021, 10:105 Исключить обгоны с выездом на встречную полосу движения советуют псковичам 17.12.2021, 09:290 Водитель «Лады» сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове 17.12.2021, 08:450 Человек погиб в результате ДТП в Новосокольническом районе 17.12.2021, 07:460 Продажу водительских удостоверений в интернете предложили блокировать без суда
16.12.2021, 22:091 Светофор не работает на пересечении Коммунальной и Юбилейной улиц в Пскове 16.12.2021, 21:200 Занятия по предупреждению травматизма на дорогах проведут в школах Пскова 16.12.2021, 19:514 Губернатор опроверг информацию о вырубке лип для расширения проспекта Ленина в Великих Луках 16.12.2021, 18:153 УФАС предписало Псковпассажиравтотрансу повторно провести торги по заправке автобусов газом
16.12.2021, 17:240 Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове 16.12.2021, 17:002 Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки  16.12.2021, 16:332 В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной 16.12.2021, 16:190 У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность
16.12.2021, 15:550 Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним  16.12.2021, 15:312 Дополнительная секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове  16.12.2021, 15:081 На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение  16.12.2021, 12:221 Администрация Опочки возместит ущерб владелице поврежденного упавшим деревом автомобиля
16.12.2021, 10:260 Дмитрий Быстров: Островский район получил более 45 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году 16.12.2021, 09:000 Госдума приняла закон об идентификации по водительским правам 15.12.2021, 21:550 Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Печорах 15.12.2021, 21:363 Участок дороги Гверстонь - Крупп - Кулье отремонтировали в Псковской области
15.12.2021, 21:190 Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Крестах 15.12.2021, 20:172 Новую ливневую канализацию обустроят на нескольких улицах Запсковья 15.12.2021, 17:310 Фура съехала в кювет в Стругокрасненском районе 15.12.2021, 17:100 Массовую проверку водителей проведут в Пскове сотрудники ГИБДД
15.12.2021, 16:520 На время уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку знаки 15.12.2021, 15:560 Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением на крутом повороте в Бежаницком районе 15.12.2021, 14:560 Автомобиль «Вольво» перевернулся в Псковском районе 15.12.2021, 13:596 Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле 
15.12.2021, 13:5411 Борис Елкин: Могу оценить уборку снега на «троечку» 15.12.2021, 13:150 Сбившего насмерть женщину в Палкинском районе водителя отправили в колонию 15.12.2021, 12:127 Обновленные по нацпроекту дороги могут прослужить без ремонта до 8 лет — Станислав Стармолотов 15.12.2021, 09:000 Скрывшегося с места ДТП водителя осудили в Псковском районе
14.12.2021, 23:260 Спецтехника вышла на уборку снега в Пскове 14.12.2021, 21:290 Виновницу резонансного ДТП в Псковском районе отправили в колонию 14.12.2021, 19:302 Строительство новых дорог планируется в трех микрорайонах Пскова 14.12.2021, 18:350 ДТП стало причиной пробки в районе дамбы в Пскове
14.12.2021, 18:050 Расходы на уличное освещение в Псковской области увеличат на 10 млн рублей 14.12.2021, 17:210 Петербуржец не стал извиняться перед матерью погибшего в ДТП с его участием подростка 14.12.2021, 14:360 УАЗ съехал в кювет в Дедовичском районе 14.12.2021, 13:220 МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца
14.12.2021, 11:211 Около 40 пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют 14.12.2021, 10:500 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря 14.12.2021, 08:450 Псковичам напомнили о преимуществе электронной подачи заявления на выдачу водительских прав 14.12.2021, 07:330 В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС
13.12.2021, 22:450 Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле 13.12.2021, 21:450 Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год 13.12.2021, 20:000 Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта 13.12.2021, 18:150 Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт
13.12.2021, 17:330 Автобусы для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область 13.12.2021, 16:461 Около 400 пьяных водителей задержали в Пскове в 2021 году 13.12.2021, 15:410 Владимир Папорт назвал причину снижения аварийности на дорогах Пскова 13.12.2021, 15:290 Новый пешеходный переход появился на Запсковье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.