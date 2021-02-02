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Два ДТП за вечер произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове

Два ДТП произошло за один вечер на мосту 50-летия Октября в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, в обоих случаях никто не пострадал.

Фото: Катя Сёмкина, группа «Жесть по-псковски» В Контакте

1 февраля около 21.32 у дома №3 на улице Великорецкой водитель автомобиля «Шкода Рапид», мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «Хонда» под управлением мужчины 1952 года рождения. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

Водитель «Шкоды» рассказал, что двигался от площади Героев-десантников в сторону дамбы. Его подрезал автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду», которая ехала со стороны дамбы к площади Героев-десантников. Он предпринял экстренное торможении, но избежать ДТП не удалось.

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя «Шкоды» отказано, отметили в ведомстве.

В 23.45 произошло еще одно ДТП с такой же адресной привязкой - улица Великорецкая, 3, только на другой половине моста. Водитель «Вольво» не учел дорожные и метеорологические условия и совершил столкновение с «Ладой Веста». Пострадавших нет.