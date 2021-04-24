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Шесть ДТП зафиксировано на территории ОЖД в первом квартале текущего года

На территории Октябрьской железной дороги в первом квартале 2021 года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Инциденты – результат пренебрежения правилами дорожного движения водителями автотранспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД. В шести ДТП пострадало 3 человека, один из которых скончался.

Из общего количества ДТП по два случая зафиксировано в Ленинградской и Тверской областях, по одному – на территории Псковской и Мурманской областей.

Отметим, что в первом квартале в границах Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Новгородской области ДТП на переездах Октябрьской железной дороги не было.

Октябрьская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте опасности жизни работников и пассажиров железнодорожного транспорта.