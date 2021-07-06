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Пьяный водитель «Рено» протаранил ограждение в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель протаранил ограждение на разделительной полосе улицы Юности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 7 июля в 23.00 напротив дома № 24 по ул. Юности.

Водитель автомашины «Рено Логан», мужчина 1971 года рождения совершил наезд на препятствие - ограждение. Пострадавших нет.

У водителя установлено алкогольное опьянение 1,163 мг на литр. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения ему грозит лишение права управления от 1,5 до 2 лет и денежный штраф. Материалы будут переданы в суд для принятия решения.