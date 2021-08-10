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Устроивший тройное ДТП в Великих Луках мужчина был пьян

Устроивший тройное ДТП в Великих Луках мужчина был пьян. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло 9 августа в 17:25 на улице Лиза Чайкиной, 3/5.

Водитель автомашины «Москвич 2140», мужчина 1974 года рождения, при выезде на полосу предназначенную для встречного движения совершил касательное столкновение с попутным автомобилем «Рено Меган» под управлением водителя 1963 года рождения.

После этого «Москвич» столкнулся с движущимся во встречном направлении «Мерседесом Бенц С180» под управлением гражданина 1954 года рождения.