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Крупное ДТП в Пскове совершил автомобилист со стажем вождения меньше недели

Юноша, устроивший ДТП с четырьмя пострадавшими на улице Вокзальной в Пскове, совсем недавно получил водительское удостоверение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, молодой человек 2003 года рождения получил права 29 сентября.

Автомобиль 2005 года выпуска тоже был приобретен недавно. Причина, по которой он выехал на встречную полосу движения, пока неизвестна. Водитель находится на лечении в больнице.

По предварительной информации, ДТП произошло 2 октября в 15.00 в Пскове около дома №46 по улице Вокзальной, на участке дороги между улицами Вокзальной и Речной. Водитель «Дэу Нексия», молодой человек 2003 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-33025 под управлением мужчины 1992 года рождения.

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Пострадали оба водителя и пассажиры «Нексии» - девушка 2006 года рождения и молодой человек 2002 года рождения. Всех госпитализировали с травмами.