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Появились фотографии с места ДТП в Опочке, в котором пострадала девочка

Появились фотографии с места ДТП в Опочке, в результате которого пострадала девочка. Материалы Псковской Ленте Новостей предоставили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября в 7.55 у дома №22 на улице Дзержинского. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на девочку 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.