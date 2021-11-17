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Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Опочке 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.55 у дома №22 на улице Дзержинского. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на девочку 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. На водителя составят административные протоколы по статьям 12.18 и 12.24 КОАП РФ.