Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы

Попытка повернуть налево из полосы для движения направо привела к дорожно-транспортному происшествию в Пскове. Момент ДТП на площади Победы напротив дома №1 зафиксировала видеокамера Pskovline 15 сентября в 16.52.

Renault и Dodge двигались по перекрестку с круговым движением со стороны улицы Кузнецкой в разных полосах. Затем водитель Dodge повернул налево из полосы, предназначенной для поворота направо на улицу Яна Фабрициуса.

Автомашины получили технические повреждения.

На момент публикации на место прибыли сотрудники ДПС.