ДТП с участием двух ВАЗов произошло на кольцевой развязке в Великих Луках

На круговом движении в центре Великих Лук произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участниками аварии стали водители двух машин отечественного производства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Инцидент случился днем на кольце, расположенном на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Ленина. Транспортные средства незначительно препятствуют проезду.
В результате ДТП обе машины получили технические повреждения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ для оформления случившегося. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.