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Интерактив: Как кильки в банке

Как кильки в банке! Именно такие ощущения возникают во время утренней поездки на работу в городском автобусе.

На бумаге вводятся ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, а по факту созданы все условия для ее распространения.

Софья