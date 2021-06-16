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Пьяный днович без водительских прав вновь оказался за рулем автомобиля

Прокурор Дновского района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Следователь установил, что житель Дновского района без водительских прав, будучи в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией абсолютного этилового спирта 0,652 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха, управлял автомобилем. Мужчина действовал умышленно. Стражи порядка задержали его возле дома №2а по улице Бисениек на автомобиле ВАЗ-21093.

Уголовное дело прокурор направил в Дновский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушитель порядка может понести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.