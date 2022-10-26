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Может ли ГИБДД повлиять на любителей громкой музыки в автомобилях, рассказали псковичам

Имеет ли ГИБДД полномочия повлиять на любителей громкой музыки в автомобилях, рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Правила дорожного движения и 12 глава КоАП не предусматривают какой-либо ответственности за данные деяния. В случае не пропуска спецсредств, двигающихся с включенными спецсигналом, существует ответственность, к которой водитель будет привлечен», – отметил гость студии.

По его замечанию, с громкой музыкой ездят как правило молодые люди в возрасте до 30 лет.

«Безусловно, с ними проводится просветительская работа», – уточнил Владимир Папорт.