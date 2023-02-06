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ВТБ в Псковской области нарастил объемы автокредитования в 2 раза

В январе 2023 года ВТБ в Псковской области нарастил объемы автокредитования более чем в 2 раза к декабрю прошлого года и на 15% - к январю 2022 года. Всего за январь ВТБ выдал в регионе более 23 млн рублей под автокредиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании ВТБ.

По прогнозам экспертов банка, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков продолжит расти.

При благоприятной макроэкономической ситуации ожидается, что выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.

В 2022 году ВТБ в Псковской области выдал около 224 млн рублей на покупку автомобилей. Средний чек одного автокредита составлял 1 млн рублей.

Около 60% в структуре продаж по стране заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах ВТБ составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval (около 5% от общего количества выдач в январе).

Драйвером выдач в России выступила перезапущенная льготная программа: ВТБ в январе выдавал по ней примерно каждый четвёртый кредит. По оценке ВТБ, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти.