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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об итогах заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущий – Александр Елисеев. А гостем студии станет главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин.

Они обсудят основные решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пскова: в частности, запрет разворота на площади Ленина в Пскове, ликвидацию пешеходного перехода на улице Рокоссовского. Также Максим Пушкин расскажет, как подобные вопросы разбирают в Москве.

Трансляция завершена.