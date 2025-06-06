АвтоМир / За рулём

За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей

За период с 18 по 24 августа сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1 167 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 38 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали шесть водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 23 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в ГАИ.