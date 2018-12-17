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Экономика

Настоящий новогодний подарок: в Пскове открылся Ситилинк

25.12.2018 09:18|ПсковКомментариев: 9

«Дорогой Дед Мороз! Пожалуйста, исполни хотя бы одну мою просьбу. Я хочу телефон без кнопок. Или набор средний «Звездных войн». P.S. Прости за ошибки (если есть)».

Вот такое письмо на днях написал мой ребенок. Сначала я погрустила, потом всплакнула, затем проверила баланс банковской карты и решила: Морозом буду, но выполню пожелание обладателя 6 «пятерок» и семи «четверок» за семестр.

И случай удобный подвернулся: совсем недавно по всему городу пестрели оранжевые баннеры о том, что в «Максимусе» открывается магазин электронного дискаунтера «Ситилинк». В этой информации мне понравилось манящее слово «дискаунтер», а еще больше - обещание скидок и подарков. Где-то в глубине души, конечно, меня терзали смутные сомнения... но лучше проверить, чем позже кусать локти, слушая рассказы знакомых.

И вот во время долгожданного обеда я бегу к «Максимусу», с каждым шагом приближая исполнение детской новогодней мечты. Найти новый магазин достаточно легко - большая вывеска на здании и внутри него не дадут заблудиться. Идем в «Максимус2», держась правой стороны.

Захожу в магазин. По периметру - 10 терминалов, у каждого кипит работа: все деловито выбирают, советуются, сравнивают, изучают...

Ловлю себя на мысли, что впервые в магазине техники я не вижу, собственно, техники - и не боюсь, что задену ненароком какую-нибудь супердорогую плазму. Все на складе, вот еще одно приятное ощущение: за мной не бегают охранники и продавцы-консультанты, которые спят и видят, чтобы я хоть что-нибудь взяла. Это дивное чувство свободы!

Я очень переживала, что оказавшись у терминала, ничего не пойму, запутаюсь и уйду ни с чем. Но стоило оказаться у стойки - все сразу стало понятным: интерфейс схож с онлайн-магазином, все проблемы решаются легким касанием.

Я выбираю закладку «Мобильные телефоны», ищу в перечне нужный мне бренд, захожу на страницу, и вижу, что в списке моделей нет той, которую я присмотрела за день до этого на сайте www.citilink.ru. Что ж, зовем консультанта.

«Все в порядке, - терпеливо успокаивает меня Тимур. - Вот здесь ставим галочку, и нам выдается полный список телефонов, в том числе те модели, которых нет на данный момент в наличии, но вы можете забронировать их «под заказ». Привезем в течение одного дня!»

«А может вы посоветуете мне что-нибудь из того, что есть в наличии, прямо сейчас?» - спрашиваю я у большого добродушного продавца-консультанта. Мы начинаем с акционной классной Моторолы за 4999 рублей, но, представив, как она падает в лужу, школьный стакан с чаем или попросту забывается на скамеечке в Финском парке, я прошу что-нибудь попроще.

И вот удача - мы с Тимуром находим смартфон Digma - то, что надо для шустрого младшеклассника. Перемножить двузначные числа и скачать презентацию о бомбических полосатых тенреках (представителях семейства игольчатых ежей) с его помощью он точно сможет. 

Здесь же, в терминале, можно выбрать дополнительные опции - гарантийный полис, пакет услуг мобильного оператора или оформить защиту покупки от негарантийных случаев (это вариант как раз для тех, кто боится, что ребенок телефон попросту потеряет). В «Ситилинк» есть и клубные карты.  Активировать их можно через терминал или на сайте. Благодаря такой карте вы можете сэкономить и оплатить бонусами до 75% от стоимости покупки.

Мне показалось, что мой выбор у терминала продолжался полчаса как минимум, на самом деле я определилась минут за десять. «Ну что, заказываем?» - да, решаюсь я и получаю документ с номером заказа. С ним отправляюсь к кассовой зоне.

Кстати, в следующем году терминалы оснастят пинпадом для оплаты и в нем появится функция распознавания голоса, и тогда на покупку будет уходить еще меньше времени. Согласитесь, удобнее вслух назвать номер модели смартфона, чем набрать текстом, и не надо ходить к кассиру.

Мой счастливый билетик с серийным номером товара сканируют, быстро «пробивают» по базе его местонахождение на складе. Я оплачиваю покупку картой и в считанные секунды становлюсь обладательницей телефона, который совсем скоро положу под новогоднюю елку!

А вы уже знаете, какие подарки купите себе и своим близким в «Ситилинке» на Новый год?

Кстати

Совершать покупки в «Ситилинк» можно не только через терминалы и онлайн на сайте www.citilink.ru, но и по телефону контакт-центра (812)332-84-84 (круглосуточно). В интернет-магазине ассортимент еще шире, чем в офлайновой точке, — более 50 000 различных наименований. Оплата возможна наличными при получении товара, банковской картой через интернет или через систему «Яндекс.Деньги». Если товар чем-то не устроил, то его можно вернуть в течение семи дней, если сохранены его товарный вид и потребительские свойства.

Как пояснили в «Ситилинк», большинство товаров сеть получает напрямую от ведущих производителей, поэтому и удается сохранять цены ниже среднерыночных. Конечно, свою роль играет и автоматизация и оптимизация бизнес-процессов.

Теги: #скидки #магазин #Максимус #Ситилинк #техника #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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