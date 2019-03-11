Скидки на пельмени, окорок и карбонад начались в фирменных магазинах «Деревни Соловьи»

Встречайте весну свежими 10%-ными скидками от фирменных магазинов сети «Деревня Соловьи»!
Только с 18 по 31 марта действуют привлекательные цены на следующие продукты:
- Окорок столичный к/в 314,1 руб.
- Колбаса ветчинная - 296,1 руб.
- Карбонад б/к охл. 303,3 руб.
- Пельмени мясные 205,2 руб./кг
- Пельмени мясные 107,1 руб./0,5 кг.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9