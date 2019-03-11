Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского полицейского

Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину

В центре Пскова совершено разбойное нападение на офис организации, выдающей микрозаймы

В России в Фонд президентских грантов поступило около 9 тысяч проектов от свыше 7 тысяч НКО

Правительство может пересмотреть ставки неналоговых платежей для бизнеса

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 2%

Скидки на пельмени, окорок и карбонад начались в фирменных магазинах «Деревни Соловьи»

Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера»

Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера»

Экономика

Скидки на пельмени, окорок и карбонад начались в фирменных магазинах «Деревни Соловьи»

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Встречайте весну свежими 10%-ными скидками от фирменных магазинов сети «Деревня Соловьи»! Только с 18 по 31 марта действуют привлекательные цены на следующие продукты: - Окорок столичный к/в 314,1 руб. - Колбаса ветчинная - 296,1 руб. - Карбонад б/к охл. 303,3 руб. - Пельмени мясные 205,2 руб./кг - Пельмени мясные 107,1 руб./0,5 кг. «Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно! Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/ ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит») ул. Р. Люксембург, д. 11 ул. Коммунальная, рынок Нива ул. Воровского, Центральный рынок ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба) ул. Ижорского батальона, д. 5 Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия) Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка) Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13 Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9