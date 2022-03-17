Экономика

Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля

Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год.

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — цитирует РИА Новости сообщение Минтруда.

Как разъяснили в ведомстве, получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Также в Минтруде добавили, что занимаются поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

Ранее, в среду, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, а также зарплат в бюджетной сфере. Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.

Как сообщил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.