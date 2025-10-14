Псковcкая обл.
Экономика

Средняя начисленная зарплата в Великих Луках выросла за год почти на 24%

18.10.2025 16:25|ПсковКомментариев: 0

В городе Великие Луки сохраняется положительная динамика по основным экономическим направлениям, заявил глава Великих Лук Николай Козловский. Свое еженедельное видеообращение он посвятил социально-экономическому развитию города по итогам восьми месяцев 2025 года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами великолукских предприятий за январь – август текущего года составил 121 миллиард 473 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 22,5 процента.

В том числе, по обрабатывающим производствам рост составил 12,6 процента. Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 146 миллиардов 249 миллионов рублей.

В разрезе основных отраслей экономики сформировались следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот составил более 86 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за восемь месяцев текущего года превысил уровень января – августа 2024 года на 10,1 процента.

Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за восемь месяцев 2025 равен аналогичному показателю за такой же период прошлого года.

За рассматриваемый период 2025 введено в эксплуатацию 74 жилых дома, в том числе три многоквартирных дома на 110 квартир и 71 индивидуальный жилой дом общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям города за отчётный период 2025 года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 15 миллиардов 165 миллионов рублей прибыли.

Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало августа 2025 составила 73 тысячи 847 рублей, что на 23,9 процента выше уровня за аналогичный период прошлого года.

«В целом по итогам восьми месяцев две тысячи двадцать пятого года экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется устойчивостью и стабильным развитием ведущих секторов. Социально-экономическое положение города сегодня, несмотря на все внешние вызовы, показывает не просто убедительный результат – а демонстрирует поступательное развитие. И это положительным образом сказывается на уровне и качестве жизни великолучан, поскольку рост экономических показателей обеспечивает развитие остальных социально значимых отраслей и даёт возможность реализовывать важные для горожан проекты», - заметил глава Великих Лук.

Такой экономический рост достигается, в первую очередь, благодаря труду великолучан – тех, кто трудится на предприятиях, заводах и фабриках, работает в организациях и учреждениях города, реализует предпринимательские инициативы и бизнес-проекты, уточнил Николай Козловский: «От всей души благодарю каждого, кто вносит вклад в социально-экономическое развитие города. А руководство Великих Лук и в дальнейшем будет поддерживать и улучшать условия для комфортной жизни горожан и эффективной трудовой деятельности».

Псковская Лента Новостей
