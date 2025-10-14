Средняя начисленная зарплата в Великих Луках выросла за год почти на 24%

В городе Великие Луки сохраняется положительная динамика по основным экономическим направлениям, заявил глава Великих Лук Николай Козловский. Свое еженедельное видеообращение он посвятил социально-экономическому развитию города по итогам восьми месяцев 2025 года.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами великолукских предприятий за январь – август текущего года составил 121 миллиард 473 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 22,5 процента.
В разрезе основных отраслей экономики сформировались следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот составил более 86 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за восемь месяцев текущего года превысил уровень января – августа 2024 года на 10,1 процента.
Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за восемь месяцев 2025 равен аналогичному показателю за такой же период прошлого года.
За рассматриваемый период 2025 введено в эксплуатацию 74 жилых дома, в том числе три многоквартирных дома на 110 квартир и 71 индивидуальный жилой дом общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.
Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям города за отчётный период 2025 года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 15 миллиардов 165 миллионов рублей прибыли.
Такой экономический рост достигается, в первую очередь, благодаря труду великолучан – тех, кто трудится на предприятиях, заводах и фабриках, работает в организациях и учреждениях города, реализует предпринимательские инициативы и бизнес-проекты, уточнил Николай Козловский: «От всей души благодарю каждого, кто вносит вклад в социально-экономическое развитие города. А руководство Великих Лук и в дальнейшем будет поддерживать и улучшать условия для комфортной жизни горожан и эффективной трудовой деятельности».