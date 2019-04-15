Псковичей и жителей Дно приглашают на III ежегодный Пасхальный фестиваль

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит завтра богослужения в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях

Заупокойную литию по отцу Павлу Адельгейму совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)

Историю сельских храмов и их роль в образовательно-культурной жизни России обсудят на конференции в Изборске