Псковичей и жителей Дно приглашают на III ежегодный Пасхальный фестиваль

30 апреля в городе Дно пройдет III ежегодный Пасхальный фестиваль «Святой Руси пасхальный звон».
В программе - выступления воспитанников воскресных школ города Дно и Пскова, участницы проектов «Голос. Дети» и «Синяя птица» Анастасии Григорьевой, образцового ансамбля «Контраст» и ансамбля танца «Смайлики» (рук.Ю.Воронов). Также в фестивале примут участие Александр Васильев (г.Дно) и Вячеслав Диденко (Санкт-Петербург), представители духовенства Порховского благочиния.
Начало в 18.00. Вход свободный.
Адрес: г.Дно, ул.Ленина, д.19, Районный культурный центр.
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