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Божественную литургию в храме Александра Невского возглавит митрополит Тихон в Великую среду

В среду, 24 апреля, в псковском храме Александра Невского пройдет Божественная литургия преждеосвященных Даров, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме. Начало службы в 9.00.

24 апреля - Великая среда. В церквях в этот день вспоминают, как грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила драгоценное миро Ему на голову. Миром в те времена помазывали не только царственных особ, но и умащивали тела умерших перед погребением. Так, грешница, сама того не ведая, предуготовила Христа к погребению. В тот же день Иуда Искариот пошел к первосвященникам и спросил у них, что они дадут, если он выдаст Христа.

Первосвященники предложили Иуде «тридцать сребреников», и с того времени Иуда стал искать удобного случая предать Христа. Кроме этих отрывков из Евангелия в Великую среду во время литургии в последний раз читается молитва святого Ефрема Сирина, с тремя великими поклонами. С этого дня, вплоть до Троицы, поклоны в храме отменяются, и в этом глубокий смысл. Земной поклон показывает, что мы, люди, грехом ниспали на землю. А отмена земных поклонов во время богослужения подчеркивает то, что Господь искупил наши грехи. На вечерней службе в среду верующие стараются исповедоваться, пишет «Российская газета».