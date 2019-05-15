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Заупокойную литию на могиле А.С.Пушкина 8 июня совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

На официальном сайте Псковской епархии обновилась информация о предстоящих богослужениях митрополита псковского и Порховского Тихона в июне.

Вечером 1 июня, накануне Недели 6-й по Пасхе, владыка Тихон возглавит Всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Начало богослужения - 18.00.

2 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, день памяти благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения - 10.00.

Вечером 2 июня, накануне дня прославления Псково-Печерской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», владыка Тихон возглавит Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения - 18.00.

Вечером 5 июня, накануне праздника Вознесения Господня, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения - 18.00.

6 июня, в праздник Вознесения Господня, владыка Тихон совершит Божественную Литургию в храме Вознесения Господня (Старое Вознесение) города Пскова. Начало богослужения - 9.00.

8 июня, в празднование дней Пушкинской поэзии русской культуры, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит заупокойную Литию на могиле поэта в Святогорском монастыре в поселке Пушкинские Горы. Начало - 11.00.