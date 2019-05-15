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В день памяти благоверного князя Довмонта в Троицком соборе богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

Завтра, 2 июня, Русская Православная церковь отмечает День памяти благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.

В этот день, в Неделю 6-ю по Пасхе, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова состоится Божественная Литургия, которую сослужит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Начало богослужения - 10.00.

Добавим, что празднование дня памяти великого князя продолжится фестивалем «Довмонт Псковский». Праздник состоится уже в шестой раз. В этом году уникальность праздника в том, что помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди – Ярослава Тверского и тестя – сына Александра Невского – Дмитрия Александровича, а также тети – святой преподобномученицы Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества Иоанна Крестителя в Пскове.

Также для гостей праздника будет организована бесплатная экскурсия «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского Кремля XV века в колокольне Троицкого Собора. Также состоится выступление творческих коллективов г. Пскова. Будут работать разнообразные интерактивные площадки. Вход свободный, 0+