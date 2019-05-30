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Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии

10 июня в Псковской епархии состоялся завершающий этап Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, в конкурсе приняли участие представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

Над оценкой работ и подведением итогов конкурса работали митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, заведующий сектором образовательных конференций, чтений и конкурсов Синодального Отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон (Умалатов), преподаватели Псковского государственного университета и образовательных учреждений области.

Как сообщается на официальном портале Псковской епархии, на заседании митрополит Тихон подчеркнул важность проведения конкурса для духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры и отечественной истории.

В завершение митрополит Тихон поблагодарил всех участников конкурса и пожелал Божией помощи.