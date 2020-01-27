Церковь / События

Традиционный ежемесячный крестный ход прошел в Пскове. ФОТО

23 февраля в Пскове прошел традиционный ежемесячный крестный ход. Маршрут городского крестного хода на этот раз соединил храм Старое Вознесение, часовню св. Георгия Победоносца, памятник павшим в Чечне войнам 6-й роты в Черёхе, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах, монумент Святому Князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха воздвигнутый в честь победы в Ледовом побоище, храм Воскресения Христова в Орлецах.

Фото: Андрей Кокшаров

На протяжении трех часов крестного хода читались акафисты Святой Живоначальной Троице, Божией Матери, святой Равноапостольной княгине Ольге, торжественно звучали праздничные тропари.

Участники Крестного хода сделали остановки для кропления и совершения молебнов в четырех памятных местах города, два из которых прославлены мужеством псковских воинов XIII и XX веков: у памятника дружинам Александра Невского на горе Соколиха и у часовни святого Георгия Победоносца с памятником павшим в Чечне воинам 6-й роты в Черёхе, а также в Крестах, в храме Воскресения Христова в Орлецах была совершена лития.