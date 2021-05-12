Культура

Презентация музея льна пройдет в Пскове

Презентация печорского музея «Льняная губерния» пройдет в фойе 3 этажа областной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) в Пскове 18 мая в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Музей посвящен льняному производству в Псковской области и России в различные периоды времени, выращиванию льна и его применению в разных сферах жизни от истоков до наших дней, известным льноводам.

Встреча состоится в Международный день музеев в рамках проекта «В музей через библиотеку». Ее проведет учредитель и экскурсовод музея Елена Гуренко.